Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekşi Sözlük sürprizi
Sosyal medyanın önemli alanlarından biri olan ve her gün milyonlarca kişi tarafından takip edilen Ekşi Sözlük'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürprizi yaşandı.
Yerel seçimlerden önce Ekşi Sözlük’e konuk olarak katılıp sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan Yavaş, bu kez Ekşi Sözlük’e yazar olarak katıldı. Yavaş ilk paylaşımını YKS’ye giren öğrenciler için yaptı ve başarı diledi.
İLK PAYLAŞIMI YKS İÇİN YAPTI
"Mansur Yavaş" kullanıcı adıyla sözlüğe katılan Yavaş, ilk paylaşımını YKS’ye giren öğrenciler için yaptı. Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Geleceğinizi belirleyeceğiniz bu başlangıçta, sınavlardan daha fazlası olduğunuzu unutmamanızı hatırlatıyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim. Her zaman aktif olamasam da zaman buldukça Ekşi Sözlük’te sizinle beraber olmaya çalışacağım."
BİR GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİ
Yavaş, yerel seçimler öncesinde 27 Mart 2019'da Ekşi Sözlük'e konuk olarak katılmış ve sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlamıştı.
Yavaş, etkinliğin ardından "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanlık makamına oturduktan sonra da birtakım mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz" demişti.
Yavaş'ın Ekşi Sözlük'e yazar olarak olarak katılımı ile ilk gün takipçi sayısı 3 bini aştı, yayımladığı tek mesaj da binlerce beğeni aldı.
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