Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına tercih desteği verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih desteği sağlayacak.
ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4 Aile Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi’nde 6-14 Ağustos tarihleri arasında uzman rehberler tarafından ücretsiz tercih desteği verecek.
Tercih rehberlik hizmeti hafta sonları da dahil 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Sınavı kazanan öğrencilerin daha doğru ve becerilerini göz önünde bulunduracak tercihler yapması konusunda eğitim desteğinde bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi; Mamak, Kuşcağız, Sincan ve Gençlik Parkı’ndaki AYM ve Gençlik Merkezleri’nde bu hizmeti verecek. Tercihlerini belirlemek isteyen öğrenciler şu merkezlere giderek rehberlik desteği alabilecek.
Tercih desteğinin sağlanacağı merkezler şöyle:
- Mamak Gençlik Merkezi: Asım Gündüz Cad. No:1-2 Abidinpaşa-Mamak (TEL: 365 15 36)
- Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız-Keçiören (TEL: 380 10 48)
- Sincan Aile Yaşam Merkezi: Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 14 Sincan (TEL: 273 97 90-507 34 20)
- Gençlik Parkı Gençlik Merkezi: Anafartalar Mahallesi, İstikbal Cad. No: 19/A Metro İstasyonu Yanı Ulus-Altındağ (TEL: 311 58 51-311 58 53)
Video Haberler
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var