Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına tercih desteği verecek

02 Ağustos 2020 Pazar, 10:05

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4 Aile Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi’nde 6-14 Ağustos tarihleri arasında uzman rehberler tarafından ücretsiz tercih desteği verecek.

Tercih rehberlik hizmeti hafta sonları da dahil 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sınavı kazanan öğrencilerin daha doğru ve becerilerini göz önünde bulunduracak tercihler yapması konusunda eğitim desteğinde bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi; Mamak, Kuşcağız, Sincan ve Gençlik Parkı’ndaki AYM ve Gençlik Merkezleri’nde bu hizmeti verecek. Tercihlerini belirlemek isteyen öğrenciler şu merkezlere giderek rehberlik desteği alabilecek.

Tercih desteğinin sağlanacağı merkezler şöyle:

- Mamak Gençlik Merkezi: Asım Gündüz Cad. No:1-2 Abidinpaşa-Mamak (TEL: 365 15 36)

- Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız-Keçiören (TEL: 380 10 48)

- Sincan Aile Yaşam Merkezi: Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 14 Sincan (TEL: 273 97 90-507 34 20)

- Gençlik Parkı Gençlik Merkezi: Anafartalar Mahallesi, İstikbal Cad. No: 19/A Metro İstasyonu Yanı Ulus-Altındağ (TEL: 311 58 51-311 58 53)