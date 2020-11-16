Ankara Büyükşehir’den karantinada yemek hizmeti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs karantinasında olan ve yemek ihtiyacını karşılayamayan yurttaşlar için yemek hizmeti verdiğini duyurdu. Belediye yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 0 530 010 07 50 telefon numarasını arayan yurttaşlar, yardımdan faydalanabiliyor.
Belediye yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 0 530 010 07 50 telefon numarasını arayan yurttaşlar, yardımdan faydalanabiliyor.
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