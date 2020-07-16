Ankara Demirspor play-off maçlarına çıkma kararı aldı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 14:35

Matematiksel olarak şampiyonluk şansları devam ederken TFF'nin tescil kararını protesto eden Ankara Demirspor, ligden çekilip futbol şubesini kapattıklarını açıklamıştı.

Kararlarının arkasında olduğunu belirten Ankara Demirspor, "haklılığımız TFF tarafından kabul edilinceye kadar da savunmaya devam edeceğiz. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik." açıklamasında bulundu.

Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararının iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığına 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir.

Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını adil bulmadığımızı ifade ederek TFF Liglerinden çekilme, profesyonel futbol şubemizi kapatma kararı almıştık. Bu kararımızın arkasındayız, haklılığımız TFF tarafından kabul edilinceye kadar da savunmaya devam edeceğiz. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Demiryolu emekçileri ve taraftarlarımız kulübümğze ve işyerlerimize gelerek TFF'nin kararına karşı almış olduğumuz duruşu desteklediklerini ancak kulübümüzün play-off oynaması gerektiğini coşkulu bir şekilde belirtmişlerdir.

Yönetim Kurulu olarak taraftarlarımızın bu isteğini yerine getirme kararı aldık ve takımımızı Antalya'ya gönderdik. Ayrıca, onurlu duruşun sahibi Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkartılmazsa görevden çekilerek Ankara Demirspor Kulübü'nü Genel Kurula götürme kararı almış bulunmaktayız.

Türk Spor Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ankara Demirspor Kulübü

Yönetim Kurulu"