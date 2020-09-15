Ankara Dişhekimleri Odası seçimleri gerçekleştirildi

15 Eylül 2020 Salı, 12:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırlar altına yerleşen sandık kurulları için de güvenli bir çalışma ortamının sağlandığı seçime pandemi koşullarına rağmen katılım yoğundu. Aday olan iki gruptan Ankara Gelişim Grubu tam liste seçilerek güven tazeledi. Yeni Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle:

• Serhat Özsoy (Başkan)

• Tuba Ulucanlar (Başkan Vekili)

• Gamze Burcu Gül (Genel Sekreter)

• Ali Karaağaç (Sayman)

• Emre Barış (Üye)

• Deniz Gürsoy Ayalp (Üye)

• Ercan Sükut (Üye)

• Mehmet Tartıcı (Üye)

• Ali Cemal Tınaz (Üye)