Ankara Eczacı Odası Başkanı Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Tamer Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:54
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Ercanlı Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda test sonuçlarının pozitif olduğunu şu cümlelerle açıkladı:

“Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı  günlerde görüşmek dileğiyle”


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