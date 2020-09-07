Ankara Eczacı Odası Başkanı Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı
Ankara Eczacı Odası Başkanı Tamer Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.
Ercanlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda test sonuçlarının pozitif olduğunu şu cümlelerle açıkladı:
“Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle”
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