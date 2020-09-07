Ankara Eczacı Odası Başkanı Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:54

Ercanlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda test sonuçlarının pozitif olduğunu şu cümlelerle açıkladı:

“Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle”