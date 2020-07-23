Ankara Film Festivali çevrimiçi olmayacak

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Pandemi nedeniyle haziran başından 3-11 Eylül dönemine ertelenen Ankara Film Festivali, bu dönem düzenlenen festivallerin aksine ilk kez seyircili yapılacak. Jüriye de sinema salonunda seyrettirilecek filmler de pandemi dönemi için bir ilk oluyor.

Festival sorumlusu, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol’un verdiği bilgiye göre festival filmleri, Ankara seyircisine bütün sağlık önlemleri alınmış olarak üç ayrı kapalı salonda, yarım kapasite ile ve seans araları geniş verilerek gerçekleşecek. Ankara’da şimdiden heyecanı başlayan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması finalistleri de belli oldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen film festivali kapsamında en iyi film ödülünü alan filme 50 bin TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filmde ise 10 bin TL ödül verilecek.

Toplam 13 ödülün verileceği yarışmada en iyi filmlerin, yönetmenin, oyunculukların, senaryonun, görüntünün, özgün müziğin, sanat yönetiminin, kurgunun değerlendirileceği sinema filmlerinin uzun bir aradan sonra ilk kez Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda, sinema salonlarında seyirciyle buluşacak olması ayrı bir ilgi uyandırdı.

Yarışma filmlerinin jürisi, yönetmen Yeşim Ustaoğlu başkanlığında oyuncu Berkay Ateş, Tuğçe Altuğ, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşuyor. Pandemi koşullarında ulaşım zorluklarından ötürü yabancı konuk ve jüri üyesi çağrılmadı.

Festivalde ayrıca gençlere yönelik proje geliştirme yarışması da ilk filmler için yapılacak ve bunun için desteği AB Türkiye Delegasyonu sağlayacak.

YARIŞMA FİLMLERİ

“Aşk, Büyü, vs.” - Ümit Ünal, “Bilmemek” - Leyla Yılmaz, “Ceviz Ağacı” - Faysal Soysal, “Kovan” - Eylem Kaftan, “Omar ve Biz” - Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er, “Şair” - Mehmet Emin Yıldırım, “Topal Şükran’ın Maceraları” - Onur Ünlü, “Uzak Ülke” - Erkan Yazıcı, “Uzun Zaman Önce” - Cihan Sağlam.