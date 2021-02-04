Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Ankara'da, Ankara-İstanbul yolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Sincan istikametinden şehir merkezine giden Sadık M. yönetimindeki 06 BEB 996 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada Haydar A. yönetimindeki 06 BSG 449 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, hızını alamayıp hareket halindeki Mustafa C. idaresindeki 06 BY 5840 otomobile çarparak yan yattı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen 06 BEB 996 palakalı otomobilin sürücüsü Sadık M., çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Sadık M. ve diğer otomobilde bulunan Haydar A. ile Mustafa C., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, kazanın etkisiyle kullanılımaz hale geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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