Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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