Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:14
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Gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.


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