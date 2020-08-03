Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:14

Gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.