Ankara-Konya YHT tren seferlerine yağmur engeli
Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.
Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.
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