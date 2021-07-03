Ankara-Konya YHT tren seferlerine yağmur engeli

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:48
Ankara-Konya YHT tren seferlerine yağmur engeli
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.


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