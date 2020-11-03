Ankara kulisleri: Erdoğan Biden'e hazır

03 Kasım 2020 Salı, 15:24

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen ABD başkanlık seçimleri sürecinde sona gelindi. ABD'nin yeni başkanının seçileceği bugün, sandıktan çıkacak sonucu en yakından takip eden başkentlerden biri de kuşkusuz Ankara.

Gazateci-yazar Murat Yetkin, "Ankara’da sürpriz gelişme: Erdoğan, Biden’a hazır" başlıklı yazısında, Ankara'daki seçim sonrası senaryolara ilişkin son kulisleri aktardı.

Yetkin, "Son birkaç haftadır Ankara-Washington hattında hızlanan paralel diplomasi sonucunda Erdoğan ABD hesaplarına Biden’ın kazanabileceği ihtimalini de katmış bulunuyor" diye yazdı.

YetkinReport’a bilgi veren diplomasi, siyaset ve ekonomi dünyasından kaynaklardan edinilen izlenimlerini aktaran Yetkin'in yazısında bir bölüm şöyle:

• Trump kazanırsa bu kısa vadede Türkiye ve Erdoğan’ın yararına olur. Ancak uzun vadede zarar daha yüksek olur. Bu değerlendirmenin bir sebebi da artık Beştepe’nin de Trump’ın kazanması halinde dünya çapında siyasi ve ekonomik kaosun artabileceğine inandığı yönünde. Türkiye, yaşadığı sorunlara ek olarak siyasi ve ekonomik durumu itibarıyla bu şoklara hazır olmayabilir.

• Biden kazanırsa bu kısa vadede Türkiye’nin zararına olur. Biden, Trump’ın yakın olduğu her lider gibi Erdoğan’ın da üzerine gelebilir. Buna ek olarak S-400 gibi Pentagon’un çok bastırdığı stratejik bir konu var arada. Ancak uzun vadede Biden’ın kazanması Türkiye’nin yararına olur. Bundaki en önemli etken, gelişmelerin içindeki bir kaynağın ifadesiyle, Biden’ın daha “rasyonel ve öngörülebilir” olması.

Özetle Beştepe’de, Biden’ın kazanmasının Türkiye’ye uzun vadede “daha az zarar” vereceği ve “Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak” yararına olabileceği kanaati olgunlaşıyor.

Yetkin'in yazısının tamamı