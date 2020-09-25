Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu

25 Eylül 2020 Cuma, 07:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen "Kobani eylemlerine" ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de yer alıyor.

HDP MYK üyesi Alp Altınörs

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERDEN BAZILARI

Gözaltı kararı verilenlerden bazılarının isimleri şu şekilde: Alp Altınörs MYK, Nazmi Gör Eski MV. MYK, Ali Ürküt MYK, Altan Tan MYK, Ayla Akat Ata Eski MV, Emine Ayna Eski MV, Sırrı Süreyya Önder Eski MV, Gülfer Kaya MYK, Beyza Üstün Eski MV, Ayhan Bilgen Eski MV.

Ayhan Bilgen'in gözaltına alındığı anlar- AA

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AKSARAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alının Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ALTAN TAN: GÖZALTINA ALINIYORUM

Eski HDP Milletvekili Altan Tan da gözaltına alındığını duyurdu. Tan sosyal medya hesabından, "Şuan Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor" diye yazdı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı "PKK/KCK operasyonu" ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine;

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere (35) il, (96) ilçe ve (131) yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.