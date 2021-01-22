Ankara merkezli IŞİD operasyonunda 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA
22 Ocak 2021 Cuma, 09:26
Ankara merkezli IŞİD operasyonunda 10 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak’ta IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda örgütle bağlantısı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ayrıca şüphelilerin yabancı uyruklu bir kişinin IŞİD mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.


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