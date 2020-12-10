Ankara Sanat Tiyatrosu Ihlamur Sokak'taki salonu bir yıl daha kullanabilecek
CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, maddi imkansızlıklar yüzünden 57 yıldır perde açtıkları salondan çıkmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu'na (AST) sahip çıkacaklarını bildirdi.
Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde, 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, 6 Aralık'ta, Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AST'nin dijitale aktarılmış oyunlarının satın alınarak, Çankaya Belediyesinin YouTube kanalından yayınlanacağını ve Belediyenin bütün salonlarının ücretsiz olarak AST'nin kullanımına açılacağı belirtildi.
Ayrıca, Kızılay'daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmelerin yürütüleceği, salonun bir yıl daha tiyatronun kullanımında kalacağı kaydedildi.
Ankara Sanat Tiyatrosu yaşayacak.— Çankaya Belediyesi (@cankayabelediye) December 10, 2020
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??Oyunlarını alıp, YouTube kanalımızdan sizlere ulaştıracağız.
??Bütün salonlarımızı ücretsiz olarak kullanımlarına açacağız.
??Kızılay’daki tiyatroyu 1 yıl daha kullanılacak. Mülk sahibi ile görüşmeler yürütülecek. @ASTkurumsal pic.twitter.com/G27EzbOl5R
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun, 58 yıl boyunca oyunlarıyla kültür ve sanat etkinlikleri ile gençlerin yetişmesinde emeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara'nın markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi, bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunlarını alarak, Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay'daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek."
Ankara Sanat Tiyatromuza @ASTkurumsal desteğimizi iletmiştik.— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) December 9, 2020
?? Oyunlarını alıp, YouTube kanalımızdan sizlere ulaştıracağız.
??Bütün salonlarımızı ücretsiz olarak kullanımlarına açacağız.
??Kızılay’daki tiyatroyu 1 yıl daha kullanıyorlar. Mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek.
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