Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, asistan hekimler için: 'Güneş ışığı görmeyen var'

22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Kendisi de bir asistan hekim olan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, asistan hekimlerin uğradığı mobbingi, “Asistan hekime mobbingi bu kadar artıran şey, asistan hekimin iş tanımının net olmaması. Her pozisyonda çalıştırılabiliyor ve net bir iş tanımı olmadığı için ciddi mobbinge uğruyor” sözleriyle anlattı.

Alanları dışında verilen işlerden uzun çalışma saatlerine kadar yaşadıkları pek çok sorunu aktaran Tunç, “Resmi çalışma saatimiz bile 36 saat. Bu zaten çok uzun ama bunun da ötesine çıktığımız çok oluyor. Hiç güneş ışığı görmeden aylar geçiren asistanlar var” ifadelerini kullandı.

Asistan hekimlere yönelik mobbingi artıran en önemli unsurun “iş tanımlarının net belirlenmemesi” olduğunun altını çizen Tunç, “Her uzmanlık alanının alması gereken eğitimler belirlidir. Ama günlük hayatta bu uygulanmıyor. Daha çok kâğıt işleri gibi hastanenin işinin dönmesi için yapılması gereken işler asistan hekimlere veriliyor. Bu nedenle de asıl eğitimimize vakit kalmıyor. İşleyiş içinde eğitimimiz hep ikinci planda kalıyor” ifadelerini kullandı. Çalışma saatlerinin uzunluğuna da dikkat çeken Tunç, “Resmi çalışma saatimiz bile 36 saat. Bu zaten çok uzun ama bunun da ötesine çıktığımız çok oluyor” dedi.