Ankara Tabip Odası Başkanı ile çok sayıda sağlıkçı gözaltına alındı

22 Ocak 2021 Cuma, 13:59

Ankara'da sağlık emekçilerinin özlük hakları için yapılmak istenen eylem polis müdahalesiyle karşılaştı.

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Ankara Şehir Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının özlük hakları için alkışlı eylem gerçekleştirdi.

Ancak polis, yapılan eyleme 'sosyal mesafe' kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev Sağlık-İş'lilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türk Tabipleri Birliği, polis müdahalesi sonrası "Pandemi koşullarında sağlıkçıları görmezden gelenlere rağmen taleplerimiz dile getirmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!" açıklaması yaptı.