Ankara Tabip Odası Başkanı ile çok sayıda sağlıkçı gözaltına alındı
Ankara Şehir Hastanesi önünde, sağlık emekçilerinin özlük haklarının yerine getirilmesi talebiyle yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara'da sağlık emekçilerinin özlük hakları için yapılmak istenen eylem polis müdahalesiyle karşılaştı.
Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Ankara Şehir Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının özlük hakları için alkışlı eylem gerçekleştirdi.
Ancak polis, yapılan eyleme 'sosyal mesafe' kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle müdahale etti.
Polis müdahalesinin ardından, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev Sağlık-İş'lilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği, polis müdahalesi sonrası "Pandemi koşullarında sağlıkçıları görmezden gelenlere rağmen taleplerimiz dile getirmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!" açıklaması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
Video Haberler
- Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı