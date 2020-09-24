Ankara Tabip Odası: Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943’e yükseldi

Ankara Tabip Odası, Ankara’da koronavirüs pozitif tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 943’e yükseldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 15:57
Ankara Tabip Odası: Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943’e yükseldi
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Ankara Tabip Odası, Ankara’da koronavirüs pozitif tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 943’e yükseldiğini açıkladı.

Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle 943'e yükseldiği bildirildi” denildi.


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