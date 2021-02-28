Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi’ne destek

Ankara Üniversitesi’nin birçok fakültesinden akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yanlarında olduğunu belirterek taleplerini desteklediler.

ANKA
28 Şubat 2021 Pazar, 22:59
Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi’ne destek
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Ankara Üniversitesi akademisyenleri, sosyal medyadan “Ankara Üniversitesi akademisyenleri olarak ‘İnsan, toplum, doğa yararına üniversite’ diyoruz ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile hocalarının yanlarında durduğumuzu ilan ediyoruz” notuyla bir video paylaştılar.

Akademisyenler videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı süren protestolara ilişkin görüşlerini ifade ettiler.


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