Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi’ne destek

28 Şubat 2021 Pazar, 22:59

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, sosyal medyadan “Ankara Üniversitesi akademisyenleri olarak ‘İnsan, toplum, doğa yararına üniversite’ diyoruz ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile hocalarının yanlarında durduğumuzu ilan ediyoruz” notuyla bir video paylaştılar.

Akademisyenler videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı süren protestolara ilişkin görüşlerini ifade ettiler.