Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı 'Gazze' açıklaması: 'Yardım etmemize Netanyahu müsaade etmiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye göndermek istediği konteynerlere Netanyahu'nun engel olduğunu belirtip şöyle konuştu:

"Filistin ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Özellikle Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Çok mazlumun ahını aldı. Herhalde o yavruların ahı Netanyahu'nun yanına kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka herşeye benzeyen, rüzgarın, yağmurun çamurun içindeki o yavruların ahı herhalde Netanyahu'ya kar kalmaz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Çünkü onun müsaadesi gerekiyor. Halbuki bu konteynerle Filistinli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik. Ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz. Er veya geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız."

EKONOMİ 'MÜJDE'LERİ: İNŞALLAH BAŞARILARLA...

AKP'li Cumhurbaşkanı, ekonomiye ilişkin de yine pembe tablo çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervleri her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek; buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha çok gayretle bu rezervi güçlü hâle getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız."

'SOSYAL KONUT' PROJESİ

"Önümüzdeki yıl yeni hamleler olacak" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hem deprem konutları açısından hem de sosyal konutlar açısından. Onda hiç tereddüt yok. Bu konuda özellikle Çevre Bakanımız Murat Bey, tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. İnşallah deprem konutlarındaki hedeflerimize ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi projelerle inşallah yolumuza devam edeceğiz.

"TRUMP İLE G ÖRÜ ŞECEĞİZ"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik adımlar hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski gerek Trump'la görüşmelerim devam ediyor. Paris'te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak."