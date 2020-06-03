Ankara Üniversitesi öğrencisine IŞİD soruşturması

03 Haziran 2020 Çarşamba, 18:23

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi A. G. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırılara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. A.G. 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliama “Daha iyisi olabilirdi” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.G.’nin 2015 yılında yaptığı bu paylaşım ve daha sonra benzer paylaşımları nedeniyle soruşturma açtı. A. G.’nin IŞİD’in saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı değerlendirildi.