Ankara Üniversitesi öğrencisine IŞİD soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı’nda gerçekleşen ve 103 kişinin öldüğü katliama ilişkin paylaşımda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrencisi A. G.'nin IŞİD’in eylemlerini meşru gösterdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açtı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi A. G. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırılara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. A.G. 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliama “Daha iyisi olabilirdi” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.G.’nin 2015 yılında yaptığı bu paylaşım ve daha sonra benzer paylaşımları nedeniyle soruşturma açtı. A. G.’nin IŞİD’in saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı değerlendirildi.
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