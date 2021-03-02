Ankara Valiliği, dört farklı mesai saati uygulanması kararı aldı
Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi. Alınan karar doğrultusunda dört farklı mesai saati uygulanacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, 3 Mart Çarşamba gününden itibaren Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.
Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.
Alınan karar doğrultusunda kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacağı duyuruldu.
DÖRT FARKLI MESAİ SAATİ UYGULANACAK
Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şöyle olacak:
08.00-17.00: Valilik Merkez Birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi Başkanlığı.
08.30-17.30: İl Müftülüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma 2. Bölge Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü.
09.00-18.00: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü.
10.00-19.00: Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü.
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