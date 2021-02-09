Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliğince, bugünden itibaren yarın akşama kadar fırtına uyarısı yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

DHA
09 Şubat 2021 Salı, 15:48
Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Abone Ol google-news

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz" denildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler