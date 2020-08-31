Ankara'da 30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Havuzlu Bahçe'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca konser düzenlenirken, zaferin 98'inci yıldönümü şerefine 300 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ışık gösterisi düzenlendi.

DHA
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 01:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı, Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konser ve ışık gösterisinin ardından son buldu. Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.


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