Ankara'da 30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 01:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı, Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konser ve ışık gösterisinin ardından son buldu. Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.