Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

10 Ocak 2021 Pazar, 23:00

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22:53 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.81 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 6.7 km olarak belirtti.

''CAN VEYA MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR''

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.

''OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI''

AFAD, ''Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.''