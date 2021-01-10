Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22:53 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.81 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ 4,6 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 6.7 km olarak belirtti.
''CAN VEYA MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR''
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.
''OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI''
AFAD, ''Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.''
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