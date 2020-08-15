Ankara’da 517 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

Ankara genelinde 517 sağlık çalışanında Covid-19 tespit edilirken, 10-14 Ağustos arasında şimdiye kadar ki en yüksek vaka artışının kaydedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:45
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Ankara Tabip Odası, Ankara genelinde 517 sağlık çalışanında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Ankara Tabip Odası (ATO) yönetim kurulunun raporunda “10-14 Ağustos arasında şimdiye kadar ki en yüksek vaka artışı kaydedildi” dendi. Covid-19 tanısı konan Ankara Sağlık Çalışanları Raporu’na göre en fazla koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanları uzman hekimler oldu. Buna göre 97 uzman hekim, 88 hemşire ve 73 temizlik işçisi koronavirüse yakalandı.


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