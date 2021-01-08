Ankara’da Boğaziçi eylemine müdahale: 30 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına yönelik protestolar sürerken, birçok farklı şehirde de dayanışma eylemleri düzenlendi. Ankara'da polis, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemleri gösterenlere müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor.
30 ÖĞRENCİYE GÖZALTI
Bugün birçok farklı şehirde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemleri düzenlendi. Ankara'da polis eyleme müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, AA, gözaltı sayısını 30 olarak açıkladı.
Rektör Melih Bulu’yu protesto için Boğaziçi Üniversitesi dışında Hopa’da ve Ankara’da da Boğaziçili öğrencilerle dayanışma eylemleri düzenlendi. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi öğrencileri “Kayyum rektör istemiyoruz! Hacettepe öğrencileri Boğaziçi’nin yanında” diyerek yemekhane önünde buluştular. Protestocular, Boğaziçili öğrencilerin yanlarında olduklarını dile getirdiler.
'FERMAN PADİŞAHIN, ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR'
Ankara’da ayrıca farklı üniversitelerden öğrenciler de Güvenpark’ta buluşarak basın açıklaması yapmak istediler, ancak polis izin vermedi. Basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti ve birçok kişi gözaltına alındı.
Artvin’in Hopa ilçesinde de Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle dayanışmak için “Ferman padişahın üniversiteler, sokaklar bizimdir” denilerek bir yürüyüş gerçekleştirildi.
KRT TV EKİBİNE SERT MÜDAHALE
ANKA’nın aktardığına göre, Ankara Güvenpark'taki eyleme polis müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına alırken olayı görüntüleyen KRT TV ekibi engellenmeye çalışıldı. KRT TV kameramanı da gözaltına alınanları görüntülemesini önlemek isteyen polisler tarafından engellenmeye çalışıldı. Görüntü almaya devam eden KRT TV kameramanına polisin sert müdahalesi de dikkat çekti.
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