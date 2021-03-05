Ankara'da ekmek zammı iptal edildi
Ankara Valiliği'nden gelen açılamada "Ekmekte zamlı tarife iptal edildi, Ticaret Mahkemesine dava açıldı" denildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.
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