Ankara'da ekmek zammı iptal edildi

Ankara Valiliği'nden gelen açılamada "Ekmekte zamlı tarife iptal edildi, Ticaret Mahkemesine dava açıldı" denildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 17:38
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.



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