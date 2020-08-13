Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon
Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet uygulamaları üzerinden haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet uygulamaları üzerinden haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet uygulamaları üzerinden haberleştikleri saptanan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda, 6 sahte kimlik ve ehliyet ile 75 bin TL ve 500 Euro ele geçirildi.
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