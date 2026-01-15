Tuncer Bakırhan’dan ‘SDG’ açıklaması: ‘Öcalan’ın çağrısında SDG yoktu’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sözcü TV’de soruları yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan “Yapılan 27 Şubat çağrısında bizim yaptığımız görüşmede, bu süreç bütün coğrafyadaki Kürtleri ilgilendiriyor diye bir şey çıkmadı” ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2025'te DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı. Mesajda, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilirken "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bakırhan'ın, yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeler şöyle:

"Öncelikle şunu söyleyeyim: Halep, Suriye’nin bir kenti. Farklı inançların, kimliklerin yüzyıllardır birlikte yaşadığı, çok stratejik, çok önemli bir kenttir.

SDG, Suriyeli bir örgüt; Suriye menşelidir. Şara Hükümeti de şu anda orada yönetimdedir. Şimdi Şara konuşsa anlarsınız, dersiniz ki Suriye’nin geçiş sürecindeki devlet başkanıdır. Mazlum Abdi konuşursa dersiniz ki SDG’nin yöneticisidir.

“FİDAN’IN HER SEFERİNDE SURİYE’NİN BİR BAKANI GİBİ KONUŞMASI GERÇEKTEN ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”

Yani Sayın Fidan’ın her seferinde Suriye’nin bir bakanı gibi, Suriye kabinesinde bulunan bir bakan gibi konuşması gerçekten anlaşılır gibi değil.

Şara’yla SDG’li yöneticiler otursun; başta Halep meselesi olmak üzere Kürtlerin orada ne istediğini, ne talep ettiğini müzakere etsinler, konuşsunlar.

Şimdi Sayın Fidan en başından beri sürekli tehditkâr bir dil kullanıyor, güç kullanımdan bahsediyor. Halep’te gücü kullanan Türkiye mi, Şara Hükümeti mi, onu anlamakta insanlar güçlük çekiyor.

“KİMSENİN YERİNDEN EDİLMESİNE, GÖÇ ETMESİNE GEREK YOK”

Halep’teki sorun tabii ki çözülsün. Suriye’deki bu mesele artık çözülsün. Hemen yanı başımızda, sınırımızda bizi üzen, Türkiye’de çok önemli bir gündem olan, tartışmalara sebebiyet veren bir meseleden bahsediyoruz.

Çözüm çok kolay. Sayın Fidan’ın anlattığı gibi zor değil. Kimsenin yerinden edilmesine, göç etmesine gerek yok.

Suriye, Esad’ın devrettiği geleneklerle devam edecekse zaten oradan bir çözümden bahsetmek zor. Esad döneminde tekçi bir yönetim vardı; bu tekçilik Müslümana da, Kürde de, farklı inanç ve etnik kimliklere sahip insanlara da dayatılıyordu.

Suriye’de henüz oturmuş bir rejim yok. Rejimin karakteri belli değil: Demokratik mi olacak, kapsayıcı mı olacak? Anayasasında Kürtler, Aleviler, Dürziler, Türkmenler; orada yaşayan bütün milliyetler ve inançlar yer alacak mı bilmiyoruz.

Geçici bir hükümet var ve kayıtsız şartsız “silahları bırakın, teslim olun, bulunduğunuz yerlerden çıkın, oralar size ait değil” deniyor.

Bence bu tehdit dili yerine, başta Sayın Fidan olmak üzere hepimizin yapması gereken bir şey var: Türkiye’den, Suriye’deki bir meselenin çözümüne nasıl katkı sunabiliriz, eğer gündemimizi oraya alabilirsek, emin olun yardımcı olabiliriz.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDA SDG YOKTU"

Aslında 27 Şubat çağrısı, bir biçimiyle Öcalan ile örgüt arasında iyi bir şekilde devam ediyor. Ama şimdi, SDG’nin konuşulmadığı, bizim de içinde bulunduğumuz ortamda dahi SDG’ye dair Öcalan tarafından herhangi bir şeyin söylenmediği bir noktada, bu çağrının dünyadaki bütün Kürtleri ilgilendirdiği söylenebilir mi? Aksızlıktır.

Bir de, “tamam” deniliyor… SDG’yı da ilgilendirsin. Bir de burada çözüm sürecini bir rayına koyalım. Hala insanlar inanmıyor, hala güvenmiyor. Hala adımlar atılmış değil. Hala, silahı bırakanlar kendi kamplarına geri döndü. Böyle bir şey olabilir mi?

“ORTADA HERHANGİ BİR ADIM YOK”

Türkiye silah bırakılmasını çok istiyordu. Silah bırakanların gelip sosyal ve siyasal yaşama katılacağı söyleniyordu. Ama ortada herhangi bir adım yok. Şimdi tek taraflı olarak ciddi ve tarihi adımlar atılmış durumda.

Buna rağmen şimdi yeni bir şey söyleniyor: “Bu SDG’yi de ilgilendiriyor. Japonya’da ana dilinde eğitim gören Kürt’ü de ilgilendiriyor.

“BU SÜREÇ BÜTÜN COĞRAFYADAKİ KÜRTLERİ İLGİLENDİRİYOR DİYE BİR ŞEY ÇIKMADI”

Suriye başka bir egemen; başka bir ülke... Irak başka. Benim demek istediğim şudur: Yapılan 27 Şubat çağrısında bizim yaptığımız görüşmede, bu süreç bütün coğrafyadaki Kürtleri ilgilendiriyor diye bir şey çıkmadı. Bu bir.

İki; SDG dediğin şey PKK değil mi? SDG çeşitli adlardan oluşmuş. Neredeyse yarısına yakını Araplar, Türkmenler, Ezidiler… PKK’ya silah bırak diyebilir. PKK önerilerinde bulunabilir.

“VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEMİŞKEN…”

Öcalan’ın düşünceleri tabii ki Suriye’deki Kürtler üzerinde de büyük etkisi var. Onu söylüyorum. SDG’nin kendi üzerinde de etkisi olabilir.

Burada daha bir şey yapılmamışken, verilen sözler yerine getirilmemişken, basit bir özel yasa çıkarılmamışken; Suriye’yi merkeze almak, Suriye’deki SDG’yi merkeze almak… ‘Şuradan çekil, buradan çık. Hepiniz sıraya dizilin. Arabız, Sünniyiz diye hazırola geçin’ demek… Bunlar gerçekçi değil."