Ankara'da halk ekmeğe zam
Ankara'da daha önce 1 TL olan 250 gram Halk Ekmek yüzde 25 zamlanarak 1,25 lira oldu. Yeni fiyat 4 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Ankara’da fırınlar 200 gr ekmeği halen 1,5 TL’ye satıyor.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, daha önce 1 TL olan 250 gramlık Halk Ekmek fiyatının 1,25 lira olacağı açıklandı. Yeni fiyatların 'kâr elde etmeksizin, maliyetine' belirlendiğini bildiren Genel Müdürlük, zammın gerekçesi olarak; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerdeki yüzde 30'u aşan artışı gösterdi.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü, hemşehrilerimizin yoğun teveccühü ile yıllardır uluslararası standartlarda sağlıklı ve hijyenik üretimine devam etmektedir. Unlu mamul üretiminde güvenilir marka olan Ankara Halk Ekmek, ürün yelpazesini hemşehrilerimizin tercih ve taleplerine göre sürekli genişleterek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamda, hafta içi günlük ortalama 800 binden fazla ekmek üretimi gerçekleştiren Ankara Halk Ekmek, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararı uzun bir süre göğüslemiştir. Ancak gelinen son noktada; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30’u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.
Günümüzde piyasadaki 200 gr ekmek fiyatı 1,5 TL’dir. Ankara Halk Ekmek, hemşehrilerimize 250 gr ekmeği üretmeye devam edecek olup; 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle 1 lira olan ekmek fiyatına 25 kuruş ilave edilerek, ekmeğin perakende satış fiyatı 'kâr elde etmeksizin, maliyetine' 1,25 TL olarak belirlenmiştir.
Ekmek üretiminde bir kalite ve güven markası olan Ankara Halk Ekmek, genişleyen hizmet noktaları ve yeni oluşturduğu Başkent Market markası ile üreticiden tüketiciye güvenli ve uygun maliyetli satışın öncüsü olmaya devam edecektir."
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