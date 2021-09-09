Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.
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