Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:13

Ankara'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.