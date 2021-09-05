Kerkük’te IŞİD saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti
Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü IŞİD’in düzenlediği saldırıda 13 polis hayatını kaybetti.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına IŞİD militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 2 polisin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, olay üzerine bölgeye gönderilen destek gücüne ait askeri araçların geçtiği yolda bomba sonucu 10 polisin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
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