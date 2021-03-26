Ankara'da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
26 Mart 2021 Cuma, 09:52
Ankara'da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çatışma  bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 Irak uyruklu, yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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