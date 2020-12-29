Ankara'da IŞİD'e yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2020 Salı, 09:48

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı, IŞİD'e yönelik saha ve analiz çalışmaları yürüttü.

Bu kapsamda, kentte IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti yapılan operasyonda 35 Irak uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.











