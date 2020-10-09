Ankara'da izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye, 1 milyon lira ceza

Ankara Valiliği, 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye 1 milyon 99 bin 380 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

DHA
09 Ekim 2020 Cuma, 15:13
Ankara'da izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye, 1 milyon lira ceza
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında resen ve ihbar üzerine yapılan denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye 1 milyon 99 bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.


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