Ankara'da izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye, 1 milyon lira ceza

09 Ekim 2020 Cuma, 15:13

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında resen ve ihbar üzerine yapılan denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye 1 milyon 99 bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.