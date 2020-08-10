Ankara'da maske takmayan 1147 kişiye ceza kesildi: İşte kesilen ceza miktarı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:25

Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "4 Ağustos-9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye toplam 1 milyon 32 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım" denildi.