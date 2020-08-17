Ankara'da orman yangını
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kuru otların da tutuşması sonucu büyüdü. Yoldan geçenler, alandan yükselen alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Ankara İtfaiyesi ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken, polis de trafik akışının devam ettiği Ankara Çevre Yolu'nda önlem aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının ardından alanda soğutma çalışmalarına başlandı. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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