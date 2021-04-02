Ankara'da Roma ve Selçuklu dönemine ait 125 tarihi eser ele geçirildi

02 Nisan 2021 Cuma, 15:50

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde Ö.Ş'nin elindeki tarihi eserleri satarak haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 altın sikke, 54 bronz sikke, 49 gümüş sikke, bronz olduğu belirlenen haç, ok ucu, 3 obje, 9 yüzük ve 4 kolye ucu, pişmiş toprak obje ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.