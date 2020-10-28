Ankara'da sabaha karşı doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması panik ve korku yarattı. Patlamanın meydana geldiği dairede büyük çapta hasar meydana gelirken 3 kişi yaralandı.
Olay sabah saat 05.30 sıralarında Mamak ilçesi, Kutlu Kent Mahallesi 464 sokakta bulunun 6 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki 7 numaralı dairede oturan Cihan Kuru'ya ait evde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Apartman ve çevresinde büyük korkuya neden olan patlamada ev harabeye dönerken, üst katlarda oturanlar ile çevredeki binalarda bazı dairelerin camları da kırıldı.
Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, apartmanda oturanlar ise panik ve korku içernisinde evlerini terk etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını belirlerken, evde bulunan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye görevlileri tarafından camdan çıkartıldı.
Ev saibi Cihan Kuru'nun vucudunun sırt kısmında yanık yaraları meydana gelirken diğer yaralıların ise durumların iyi olduğu ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdaha ederken, itfaiye görevlileri ise yangını söndürdü. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından am bulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada tedbir amaçlı mahallenin doğalgaz ve elektiriği kesildi. Patlama ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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