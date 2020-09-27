Ankara'da sağlık emekçisi Necip Üstüner koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

27 Eylül 2020 Pazar, 20:41

TTB'den Üstüner'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.