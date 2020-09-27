Ankara'da sağlık emekçisi Necip Üstüner koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Necip Üstüner'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 20:41
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TTB'den Üstüner'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. 


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