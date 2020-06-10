Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 10:20

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beypazarı Alpaslan Türkeş Bulvarı Hamzalar kavşağında meydana geldi. Beypazarı'ndan Ankara'ya giden A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı yolcu midibüsüne kavşakta, O.E. yönetimindeki 06 BGH 23 plakalı TIR çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte, midibüste bulunan S.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan S.E., yolda hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.