Ankara'da toplu ulaşıma pandemi düzenlemesi

17 Kasım 2020 Salı, 12:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada EGO otobüs ve raylı sistemlerde de sefer saatlerinde 16 Kasım tarihinden itibaren düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

EK SEFERLER KONULDU, SEFER SAATLERİ ERKENE ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinde çalışanların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerinde eş zamanlı değişiklik yaptıklarını duyurdu. Yavaş, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapılmıştır. İş yerlerinize rahatça ulaşmanız için EGO otobüslerimizin sefer sayılarını artırıp hareket saatlerimizi düzenlendik” dedi.

Vatandaşların iş yerlerine giderken mağdur olmaması için yapılan düzenlemeye göre:

Saat 05.00-06.00 aralığında semtlerden şehir merkezi konumunda bulunan Ulus-Sıhhiye-Kızılay istikametine 31 adet öncü servis,

Saat 06.00 itibarıyla Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinin yoğun olduğu semtlere hizmet verilen 22 adet hatta da mevcut servis saatleriyle birlikte ilave servisler konuldu.”

Raylı Sistemlerde de saat 06.00’da başlayan servis aralığı sıklaştırılırken, hat ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye “ego.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.