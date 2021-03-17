Ankara'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetimler" yapılıyor
Başkentte Covid-19 ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında Pursaklar ilçesinde yapılan denetimlerde Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın koordinasyonunda 30 ekipteki 100 personel görev yaptı.
Denetimlere Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk ile Pursaklar İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer de katıldı.
Emniyet ve zabıtanın yanı sıra diğer kurumlardan personelin de yer aldığı denetimlerde pastane ve market gibi işletmeler kontrol edildi. Kaymakam Mehmet Yıldız, işletme yetkililerinden, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarmalarını istedi.
El birliği ile kurallara uyulduğu takdirde normalleşmenin mümkün olabileceğini aktaran Yıldız, kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.
Denetim kapsamında şehir için ulaşım araçları da kontrol edildi. Kontrol edilen bir minibüse binerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yaptı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinasyonunda 300 bin denetim personelinin katılımıyla uygulanan yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti gün boyu sürecek.
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