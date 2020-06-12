Ankara'daki 'George Floyd' eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

12 Haziran 2020 Cuma, 15:20

Halkevleri’nin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde “Irkçılık, cinsiyetçilik, virüs, işsizlik, yoksulluk ve kapitalizm. Nefes alamıyoruz” sloganıyla yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

Sendika.org'un haberine göre, polis müdahalesi sonucu en az 15 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.

Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği önünde polisin saldırısında bir arkadaşımız epilepsi krizi geçirdi. Polisin göz altı esnasında uyguladığı şiddet göz altı araçlarında da devam etti. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarından endişeliyiz" denildi.