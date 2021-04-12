Ankara'daki operasyonda 107 kişi adliyede

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:59

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. "Vadi" operasyonunda 107 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk maddesi, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eoin, 2 bin 837 adet ecstasy, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, hint keneviri bitkisi, çok sayıda uyuşturucu hap, bonzai yapımında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştirmekte kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, uyuşturucu paketleme işleminde kullanılan 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen 157 bin 720 TL, 1525 dolar, 335 euro ve 1 sahte kimliğe el konuldu.

Ankara emniyetinde ifadeleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 107 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.