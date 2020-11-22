Ankara’dan AB hamlesi: Erdoğan’ın Washington ve Brüksel’e yönelik açıklamaları dikkat çekti

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Gözler 10-11 Aralık’ta yapılacak, Türkiye gündemli Avrupa Birliği (AB) toplantısındayken Ankara’dan AB ve ABD’ye ılımlı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AKP’nin Kütahya, Afyon, Siirt ve Batman il kongrelerine canlı bağlandı. AB’den Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını isteyen Erdoğan, “Bize ayrımcılık yapmamasını en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi AB ile kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi.

‘İLİŞKİLERİMİZİ AKTİF KULLANMA ARZUSUNDAYIZ’

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın izleyeceği siyasetin merak konusu olduğu ABD ile ilişkilere de değindi. Erdoğan, “Müttefiklik ilişkilerimizi aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü ilişkilerimizin olduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam ülkeleriyle kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var, Suriye’den Libya’ya kadar toprak bütünlüğü temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin Türkiye’yi yalan argümanlarla tecrit etmeye ve tehdit etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. “Hiçbir ülke ve kurumla aramızda diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz” diyen Erdoğan, “Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız” değerlendirmesini yaptı. “Bazı kesimlerin işi yaptırım noktasına kadar getirmesinden üzüntü duyduklarını” kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önceki gün Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, temasları kapsamında AB Konsey Başkanı Charles Michel’in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı bir araya geldi.

‘AB STRATEJİK ÖNCELİK’

AA’nın haberine göre görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgesel konular ele alındı. “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu” belirten Kalın, Türkiye’nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu kaydetti. Kalın, “Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, işbirliğini ve güven ilişkisini güçlendirecek somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu” söyledi. AB liderlerine “ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakma çağrısı” yaptı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini gündeme getirdi. Sözcü Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine işaret ederken bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını kaydetti.

Ankara’nın adımlarının AB dönem başkanı Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel’in açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti. Merkel önceki gün yaptığı açıklamada “olayların umdukları gibi gelişmediğini” vurgulayarak 10 Aralık’taki zirvede AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de “Pozitif gündeme dönüş için Türk tarafında temelden bir tavır değişikliği gerekiyor. Zaman daralıyor ve biz Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz” demişti.

TÜRKİYE’YE SİLAH AMBARGOSU TASARISI

Bu arada Almanya’da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’nin, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye’ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise birer teklif sunduğu da dün gündeme yansıyan haberler arasındaydı.