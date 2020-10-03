Ankara’dan ‘ateşkes’ yalanlaması

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la önceki gün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya Türkiye’den yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus Dışişleri’nin görüşmeye ilişkin açıklamasındaki “Her iki bakan da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ve bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadelerinin doğru olmadığını bildirdi.

Telefon görüşmesini ilk olarak duyuran Türk Dışişleri yetkilileri, “Ermenistan’ın saldırganlığı ve Libya” meselelerinin ele alındığını bildirdi ancak ayrıntı paylaşmadı. Telefon görüşmesine ilişkin Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamada ise “Her iki bakan da Dağlık Karabağ’da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ve bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Farklı bölgelerdeki yasadışı silahlı grupların ve militanlarının çatışmalara dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan ikili, Bakû ve Erivan’a siyasi ve diplomatik destek sunulması konusunda son derece dengeli adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın açıklamasında yer alan iki bakanın da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladıkları yönündeki ifadelerin doğru olmadığını bildirdi. Yetkililer, Çavuşoğlu’nun Lavrov’a “Ermenistan Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını söylediğini” aktardı.

Rusya’nın açıklamasındaki “her iki bakanın da farklı bölgelerdeki yasadışı silahlı grupların ve militanlarının çatışmalara dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladıkları” ifadeleri ile ilgili yorumda bulunmadı.