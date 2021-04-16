Ankaragücü 19 yıl sonra başardı!
Süper Lig'de Beşiktaş 90+3'te yediği golle Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 52. dakikada 2-0 öne geçen Kara Kartal, skoru koruyamadı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan kaybetti. Ankaragücü ise geri dönüşüyle çok önemli 1 puan kazandı.
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş sahasında Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi.
Beşiktaş'ın iki golü rakip ekibin oyuncusundan geldi. 45+4 ve 52. dakikada Ante Kulusic topu kendi ağlarına gönderdi. MKE Ankaragücü'nün sayıları ise 65. dakikada ve 90+3. dakikada penaltıdan Joseph Paintsil'den geldi.
Siyah-beyazlılar maçın başında N'Koudou ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 71'e son haftalarında formda takımı MKE Ankaragücü ise puanını 37'ye çıkardı.
OPTA verilerine göre Ankaragücü, Süper Lig'de Şubat 2002'den (1-2) bu yana ilk kez Beşiktaş deplasmanından puanla ayrıldı.
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