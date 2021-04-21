Ankaragücü-Denizlispor 1-1'e razı!
Ankaragücü ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor’u konuk etti. Mücadelenin 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk’un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha’nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay’da kaldı. 2. yarıda iki takım da maçın sonucunu değiştiremedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlıja xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekici xx, Geraldo xx, Alper Potuk xx, , Emre Güral xx, Paintsil xx
Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar, Saba, Assane, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger xx, Özer Özdemir xx, Fabiano xx, Oğuz Yılmaz xx, Sakıb Aytaç xx, Diskerud xx, Murawski xx, Sagal xx, Mesanovic xx, Tusha xx, Rodallega xxx
Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Dossevi, Görkem Can, Mohamed, Özgür Çek, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Rodallega (dk. 7) (Y.Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)
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