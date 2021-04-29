Ankaragücü, Gaziantep'e kaybetti!
Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi (Dk. 88 Şahverdi Çetin), Lukasik (Dk. 88 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ (Dk. 64 Diousse), Pinto, Alper Potuk, Embiya Ayyıldız (Dk. 56 Emre Güral)
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas (Dk. 65 Jefferson), Vetrih (Dk. 24 Rashid), Maxim (Dk. 46 Sousa), Güray Vural, Dicko (Dk. 87 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 65 Kenan Özer)
Gol: Dk. 85 Sousa (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 14 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Olkowski, Dk. 81 Rashid, Dk. 86 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep)
Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
49. dakikada savunma arkasına atılan topu sektiren Sarlija'nın hatasını değerlendiren Dicko, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada soldan ceza sahasına giren Atila Turan, pasını penaltı noktasının gerisindeki Endri Çekiçi'ye çıkardı. Endri Çekiçi'nin şutunda, kaleye gitmekte olan topu savunmada son anda Güray Vural ayağıyla kornere gönderdi.
66. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın içindeki Djilobodji'nin dokunduğu top, auta çıktı.
76. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren Kitsiou'nun sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla yandan dışarı gitti.
85. dakikada Gaziantep öne geçti. Hızlı gelişen Gaziantep atağında, Korcan Çelikay'ın boşa çıktığı pozisyonda top, ceza sahasının sağında Kenan Özer'de kaldı. Kenan'ın kale sahasının içine yaptığı ortada Sousa'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
Gaziantep, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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